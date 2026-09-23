Zeki KARADENİZ/ BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen kamyonun altına girdi. Kazada, hamile olan ve doğuma 2 hata kaldığı öğrenilen otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan (3) hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Merve Turan'ın bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesi ile Bursa'nın Karacabey ilçesi arasındaki Çavuşköy kavşağında meydana geldi. Karacabey'den Bandırma yönüne giden Merve Turan yönetimindeki 10 TT 426 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjü aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada Bandırma'dan Karacabey yönüne seyir halinde olan 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpışan otomobil, aracın altına girip, sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Merve Turan ile kızı Ahsen Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

BEBEĞİN KURTARILMASI İÇİN ÖLEN ANNE AMELİYATA ALINDI

Anne ve kızının cansız bedenleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hamile olduğu ve doğumuna yaklaşık 2 hafta kaldığı öğrenilen Merve Turan'ın karnındaki bebeğin kurtarılması için ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor. (DHA)