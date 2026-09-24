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Pozantı-Mersin Otoyolu Akçatekir mevkisinde ilerleyen, dorsesinde araç yüklü TIR, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjdeki bariyerlere çarptı. Alev alan TIR'daki yangın, kısa sürede dorsedeki araçlara da sıçradı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridinde park edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. TIR ve araçlar, kullanılamaz hale geldi. (DHA)

Denizkurdu-I/2026'da ilk kez dikey insansız hava aracı kalkışı gerçekleştirildi / Ek fotoğraflar

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