ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, 'Adliyelerde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları' kuruyoruz. Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek' dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Siber vatanda suçla mücadeleyi daha hızlı, daha etkin ve daha koordineli hale getiriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi suça, şiddete ve istismara yönlendiren; vatandaşlarımızın özel hayatını, kişilik haklarını, can ve mal güvenliğini hedef alan dijital içeriklere karşı adli kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu amaçla Adalet Bakanlığı olarak 175 ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderdiğimiz yazıyla, adliyelerimizde 'Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Büroları'nı kuruyoruz' dedi.

'KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK'

Gürlek, 'Yeni yapılanma ile dijital mecralardaki suç içerikleri ve suça teşvik eden faaliyetler uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarınca yakından izlenecek; şüphelilerin tespiti, gerekli adli işlemlerin başlatılması ve hukuka aykırı içeriklere müdahale süreçleri daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda kamuoyunu kasıtlı şekilde yanıltan, toplum huzurunu ve kamu düzenini bozmaya yönelik suç niteliğindeki dezenformasyon faaliyetleriyle mücadelede kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecek. Çocuklarımızı koruyan, vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alan; kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü dijital alanda da hakim kılan etkin bir adalet anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. (DHA)