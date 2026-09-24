Gülşah ATICI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni plastik kirliliğine, denize, suya ve toprağa karışan mikroplastik atıklara vurgu yapan bir temayla planladıklarını belirterek, 'Denizlerimize, göllerimize, nehirlerimize, toprağımıza karışan plastik atıklarla mücadelenin Adana'da hayat bulmasını önemsiyoruz. İnsanlarımıza bu konuda bir soru sordurabilirsek farkındalık yaratmış olacağız' dedi.

33'üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne ilişkin basın toplantısı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Esin Küçüktepepınar, Mahmut Göğebakan ve Hüseyin Orhan katıldı.

'ADANA SİNEMAYLA DOLUP TAŞACAK'

Güngör Geçer, BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da kasım ayında yapılacak olmasının önemine de değindi ve çevre duyarlılığının üst seviyede Türkiye'de görüşülecek olmasının, Altın Koza'daki 'mikroplastik kirliğiyle mücadele' mottosuyla örtüştüğünü belirtti. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali boyunca Adana'nın sinemayla dolup taşacağını söyleyen Güngör Geçer, Adana'nın kalbinin daima sinemayla attığını belirterek, 'Bu yıl festivalimizin mottosu, afişimizde de yer aldığı gibi plastik kirliliğine, denize, suya ve toprağa ve karışan mikroplastik atıklara ve çevre duyarlılığına vurgu yapıyor. Mikroplastikler fark ettirmeden yaşama karışıyor. Sinema bizlere, bakıp göremediğimizi de gösteriyor. Denizlerimize, göllerimize, nehirlerimize, toprağımıza karışan plastik atıklarla mücadelenin Adana'da hayat bulmasını önemsiyoruz. İnsanlarımıza bu konuda bir soru sordurabilirsek farkındalık yaratmış olacağız. Ayrıca festivalimizde sinemayla buluşturacağımız her bir çocuk için fidan dikilecek. Orman yangınlarını yaşadığımız günlerin ardından bunun da çok önemli olduğunu biliyoruz. Çok sayıda üniversiteden yüzlerce üniversite öğrencisini de Adana'da konuk edeceğiz' diye konuştu.

FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMI KINADILAR

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da sinemanın gücüne değinerek, 'İyi bir film, ülkeyi aydınlatmaya devam eder. İyi bir filmden çıkan insan aydınlanmış insandır. Doğru ellerden çıkmışsa bir film iyi bir öğretmendir. İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü unutmayacağız. Bu zulme ve katliama seyirci kalanları kınıyorum. Festivalimizde, Filistin'deki İsrail zulmünü anlatan NAZA isimli belgeselin gösterimi de yapılacak' dedi.

Nebil Özgentürk ise 1969 yılından bu yana yapılan festivalin 60 yaşına merdiven dayadığını belirterek, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin dünyanın en iyi festivallerinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi. Festivalde Kadir İnanır ve Zülfü Livaneli belgesellerinin gösterileceğini de hatırlatan Özgentürk de İsrail'in Filistin'deki katliamlarını kınadı.

Festivallerin sinema sanatı için son derece önemli olduğunu kaydeden Esin Küçüktepepınar, yarışma dallarıyla ilgili bilgi verdi. (DHA)