Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Muğla'nın Marmaris içesi açıklarında gerçekleştiriliyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun takip ettiği tatbikatta TCG Anadolu Gemisi'nden ilk kez Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) kalkışı gerçekleştirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 20-25 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de Denizkurdu-I Tatbikatı gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren yerli ve milli mühimmatlar ile araçların da kullanıldığı tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisinde Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi. Marmaris açıklarındaki tatbikata Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personel katılıyor.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, personelin çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ile diğer kuvvet komutanlıkları ve tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor. Tatbikatta çok maksatlı amfibi gemi, firkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, karakol gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra çeşitli hava araçları, helikopterler ve insansız hava araçları da görev alıyor.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında Aksaz açıklarında bulanan TCG Anadolu gemisine gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TCG Oruç Reis gemisinden atılan 19 pare top atışıyla selamlandı. Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra gemisi ve helikopterdeki SAS timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.

'SAT ATAK BOTLARI İLE DENİZDEN ÇIKARMA YAPILDI'

Daha sonra ilk giriş harekatı kapsamında Yılancık Adası'na taarruz helikopterleri ile havadan, SAT atak botları ile denizden çıkarma yapıldı. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Senaryo gereği adada yaralanan bir asker de helikopterle alınarak TCG Anadolu'ya getirilip sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Gemiye çıkma harekatı kapsamında da SAT personeli tarafından helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açıldı.

Tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk defa kullanılan BAYKAR tarafından üretilen KALKAN DİHA'dan tespit edilen hedef, Makina Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRENA KİDA insansız deniz aracı tarafından imha edildi.

Deniz karakol uçağından güdümlü merminin engellenmesi maksadıyla flare atışı icra edildi. Faaliyetin ilk kısmı ise denizaltının satha çıkması ile sona erdi. (DHA)