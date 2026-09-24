Gülşah ATICI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için 'Maskeni tak gel, hayatını geri al' sloganıyla başlatılan projeyle, yardım almak isteyen bireylere kimliklerini açıklamadan uzman desteğine ulaşabilecekleri güvenli bir alan sunulacak.

Kentte uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele amacıyla 'Maskeni tak gel, hayatını geri al' sloganıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yeşilay Adana Şubesi ile bir özel sektör firmasında bilgi teknolojileri müdürü olan Hakan Kutevu'nun iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, yardım almak isteyen bağımlı bireylerin kimliklerini açıklamak zorunda kalmadan uzman desteğine ulaşabilecekleri güvenli bir ortam oluşturulması hedeflendi.

'KONUŞMAK, YÜZÜNÜ VE KİMLİĞİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLLER'

Projenin yürütücülerinden Hakan Kutevu, bu projenin en büyük özelliğinin; yargılanma korkusu, fişlenme endişesi, ailenin, işin ya da okulun etkilenmesi ya da toplumsal yargılanmaya fırsat verilmeden bağımlılıktan kurtulmak isteyen bireylerin beyaz maskelerini takıp, uzman kişilere ulaşarak, her türlü eğitim ve tedavi desteğini bulabilmesi olduğunu vurguladı. Destek almak isteyen bağımlı bireylere seslenen Kutevu, 'Bağımlı bireyler aslında yardım istemekten korkuyor. Buradan o bireylere seslenmek istiyorum; konuşmak, yüzünü göstermek, kim olduğunu açıklamak zorunda değilsin. Sadece gel, dinle, istersen sessiz kal. Çünkü burada kimse seni yargılamayacak' dedi.

EKİM SONUNDA KAMU DUYURUSUYLA PROJE BAŞLAYACAK

Proje hakkında bilgi aktaran Kutevu, 'Maddeye bir şekilde bulaşmış insanlar yardım almaktan neden korkarlar sorusuyla başladığımız projede buradaki temel sorunların yargılanmak, fişlenmek, aile ya da iş yaşamı korkusu olduğunu gördük. Geçmişte yapılan hatalar geleceğinizi etkilemesin diyoruz ve bunun için de bir şekilde onları tedaviye ulaştırmaya çalışacağız. Bunun içinde onlara güvenli bir alan oluşturup onların bağımlılıkla ilgili tedavilerin aşamalarını görmelerini istiyoruz. Bu toplanmayı üniversitede yapmayı düşünüyoruz. Bu duyuru yapıldıktan sonra Adana'nın belirli noktalarından servis kaldırarak üniversitemizin alanında bu bireyleri buluşturacağız. Ekim ayı sonuna doğru projemizi devreye alacağız. Bunun bir kamu duyurusu olacak. Buradaki amacımız insanlara yalnız olmadıklarını göstermek' diye konuştu.

Bağımlılık üzerine doktora çalışmasını tamamlayan Sosyolog Mine Bolatlı Acar ise bağımlı bireylerin ardından madde suçuna karışan kişileri de ilerleyen dönemde suçtan uzaklaştırma anlamında projeye dahil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

'BAĞIMLILIK BOŞLUKLARDAN DOĞAN BİR BEYİN HASTALIĞIDIR'

Yeşilay Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım da 106 yıldır kurumun bağımlılıkla mücadelede aktif yer aldığını hatırlatarak, 'Bağımlılıkla mücadele ederken insanımızın onuru yüceltmeye ve bu konuda her bir bağımlı bireyi kurtarmaya ve yeni bağımlı bireyler oluşmasın diye çaba göstermeye çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bağımlılık boşluklardan doğan bir beyin hastalığıdır. Bu konuda da istiyoruz ki; bu dertten muzdarip olan insanların hiçbir şeyin bahanenin ardına saklanmadan, damgalama olmadan bu tedaviye ulaşmalarını sağlamak. Bu projeye de kişilerin kimliğini gizleyerek gelip tedavi hakkında bilgi edinmelerini sağlıyor. Bizler Yeşilay danışmanlık merkezlerimizde çalışan gönüllü profesyonel arkadaşlarımızla bu tedavinin aşamalarını anlatacağız. Gönüllü eğitmenlerimizle bağımlılıkla mücadele eğitim programı kapsamındaki eğitimleri vererek farkındalık oluşturacağız' ifadelerini kullandı.

'KİMLİK, SINIF, EĞİTİM SEVİYESİ AYRIMI YAPMADAN TÜM AKTÖRLERİ BEKLİYORUZ'

ATÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Başak Doğru Mert, üniversitelerin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve teknoloji üretme gibi vizyonlarının yanında toplumsal katkıya yönelikte birtakım aktiviteler içerisinde bulunmaları gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

'Üniversitemiz; akademisyen kadromuzun konuyla ilgili bilgi ve birikimini, kampüste yerleşkemizde aktif bir rol oynayan öğrencilerimizin iş güdümünü de projeye destek olarak sunarak projede bilfiil yer alacak. Biz bu projede herhangi bir kimlik, sınıf ya da eğitim seviyesi ayrımı yapmadan söz konusu bağımlılıkla mücadelede yer almış, bizzat bu bağımlılığa maruz kalmış veya toplumsal olarak bunlardan etkilenmiş bütün aktörleri bu projede yer almaya davet ediyoruz. Çünkü bu yalnızca; birlikte el ele verirsek atlatabileceğimiz bir problemdir' (DHA)