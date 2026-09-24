Semih Gümüş: Bu bizim için yenilgi değil, çok büyük kazanç

Ercan ATA / BULGARİSTAN, (DHA)- BULGARİSTAN'DA gerçekleşen 2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda milli boksör Semih Gümüş, erkekler 55 kiloda İngiliz sporcu Abdul Burton'a yenilerek bronz madalyada kaldı.

Başkent Sofya'da gerçekleşen şampiyonada Semih, bronz madalya kazandı. Semih Gümüş, kariyerinin büyükler kategorisindeki ilk Avrupa madalyasını da almış oldu. Büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na çıktığını hatırlatan Semih, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, 'Zorlu müsabakaları geçerek, 3 galibiyet alarak yarı finale çıktım. Yarı finalde çok üstündüm. Oyun benim elimdeydi ama büyük haksızlık edildi. Buradaki herkes gördü. Abimle (Samet) beraber burada üçüncü olduk. Abime de büyük haksızlık edildi. Üçüncü olduk ama mutluyum. Bu bizim için yenilgi değil, çok büyük kazanç. Çok zor bir organizasyon. Tabii ki mağlubiyetime üzüldüm ama ben bu organizasyonda güzel tecrübeler edindim. Nasip bu. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki Avrupa ve dünya şampiyonasına, olimpiyatlara kadar inşallah çok güzel galibiyetler, çok güzel tecrübeler edinip bayrağımızı göndere çıkaracağız' diye konuştu.