Melihcan ÇALIŞKAN - Ulaşcan ÖZER, İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'DA spor tesislerinin yenilenmesini kapsayan 1 milyar 150 milyon TL'lik yatırım programının tanıtım töreninde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, 'Türkiye'de müthiş bir tesis yatırımı ve spor tesisi devrimi var. Özellikle Avrupa'daki en modern stadyumlar Türkiye'de' dedi.

Bayrampaşa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bayrampaşa Belediyesi işbirliği ile spor tesislerinin geliştirilmesi, yenilenmesi ve altyapılarının güçlendirilmesini kapsayan 1 milyar 150 milyon TL'lik proje başlatıldı. Projenin tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım ve eski milli basketbolcu Semih Erden katıldı. Başta ilçedeki; Semih Erden Spor Kompleksi, Bayrampaşa Belediyesi Havuz Kompleksi, Bayrampaşa Stadı ve İdari Bina, Zübeyde Hanım Yaşam Merkezi,Necip Uysal Spor Tesisi,Mega Center Spor Tesisi,Cevatpaşa Spor Tesisi, Arda Turan Spor Tesisi gibi tesislerin geliştirilmesi ve yenilenmesini kapsayan proje, sahnede gerçekleştirilen törenle hayata geçti.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇİZDİĞİ VİZYON ÇOK KIYMETLİ'

Programdaki konuşmasına sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak başlayan Bakan Bak, 'Milli takımlar başarılı olduğu zaman hepimiz seviniyoruz. Takımlar başarılı olduğu zaman hepimiz sokaklara çıkıyoruz, heyecanımızı paylaşıyoruz. Bayrampaşa sporda özel bir ilçe. Ben de yıllarca hem milletvekilliği, daha önceki dönemlerde kulüp yöneticiliği yaptığım zaman pek çok defa Bayrampaşa'da bulundum. Sokaklarını da gezdik, spor alanlarında bulunduk, sahalarında futbol oynadık ve pek çok müsabakayı izledik. Tabi, Bayrampaşa'dan çok değerli sporcularımız çıktı. Semih Erden burada, Arda Turan,Necip Uysal buradan çıktı. Yıldırım Bosna takımı vardı, onlarla çok maçımız vardı bizim. Yine Hidayet Türkoğlu gibi. Bayrampaşa potansiyeliyle çok güzel bir ilçe ve sporda büyük yatırımları hak ediyor. Özellikle de Bayrampaşa Spor Salonu'nda güreşçilerle, o zamanki Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptığım zamanda; masa tenisinde, karatede, güreşçilerle çok güzel anılarımız var. Güzel işler yaptık, sporcular kazandırdık ve Türk sporuna büyük hizmetler yapıldı. Tabi, Sayın Cumhurbaşkanımızın spor içinden gelmesi, spora yatkın olması, spor yöneticiliğinde büyük tecrübesinin olması ve gençler için, spor için ülkemize çizdiği vizyon çok kıymetli, çok önemli.' dedi.

'BAYRAMPAŞA STADI'NIN TRİBÜNLERİNİ DE YENİLİYORUZ'

Bakan Bak yapımı planlanan tesisler hakkında, 'Bayrampaşa'daki spor tesisleri için Başkan geldi, spor tesislerinin yenilenmesi gerektiğini, yatırımların güncellenmesi gerektiğini söyledi. Biz de 'Tamam' dedik, 'Gerekli çalışmaları yapın, gelin.' dedik ve gerçekten 1 milyar 150 milyonluk bir yatırımı Bayrampaşa için, Bayrampaşa'nın güzel insanları için, Bayrampaşa'nın gençleri için hizmete sunduk ve desteğimizi verdik. Bu iş başlıyor. İnşallah, güzel, modern tesisler ortaya çıkacak. Yenilenecek, daha güvenli olacak, daha modern olacak. Buranın çocukları güzel tesislerde spor yapmaya devam edecek. Tabi ayrıca ifade etmemiz lazım; Bayrampaşa'daki mevcut spor salonunu yıktık. Onun yerine Avrupa kredisiyle gerçekten çok modern bir spor tesisini, spor kompleksini Bayrampaşa'ya kazandırıyoruz. Onun projeleri bitti, onayları bitti. Yakında onun da ihalesini yapacağız. Bayrampaşa; içinde spor salonu, yüzme havuzu ve alt salonlarıyla beraber, kamp merkeziyle beraber çok modern bir spor kompleksine kavuşacak. Bu da çok güzel, önemli, Türk sporu için de önemli bir tesis. Buna da başlıyoruz. Bu noktada valiliğimiz koordinasyonuyla beraber, onların desteğiyle bulduğu kredilerle beraber de bunu yapıyoruz. Bu da Bayrampaşa'ya ilave olacak. Aynı zamanda Bayrampaşa Stadı'nın tribününü yeniliyoruz. Oradaki tribünü de yıkıp yeniden modern bir tribün yapacağız. Bayrampaşa Stadı'nı da çok daha etkin bir şekle getireceğiz. Dolayısıyla Bayrampaşa'da spora yaptığımız yatırımlar devam ediyor.' sözlerini sarf etti.

'AVRUPA'NIN EN MODERN STADYUMLARI TÜRKİYE'DE'

Bakan Bak, 'Türkiye'nin müthiş bir tesis yatırımı var ve spor tesisi devrimi var. Özellikle Avrupa'daki en modern stadyumları Türkiye'de. Modern salonlar, atletizm pistleri, pek çok yatırım var, yüzme havuzları var.' dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 96'SINI YERLEŞTİRDİK'

Tesisleşmenin ve sporun özellikle gençleri dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi tehlikelerden uzak tuttuğuna vurgu yapan Bakan Bak, konuşmasının devamında uluslararası organizasyonlarda başarılı bir çizgide devam eden A Milli Erkek Basketbol ve A Milli Kadın Voleybol takımlarının bu başarılarına da dikkat çekti. Tesisleşme konusundaki hamleleri ve bakanlığın hizmetlerine dair değerlendirmelerini sürdüren Bakan Bak, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevlerimizden bir tanesi de üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkânı sağlamak. Yine yaptığımız yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık ve şu anda bize başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sını yurtlara yerleştirdik. Yine yerleştirmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmıyoruz ve onlara sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve pek çok sosyal aktivitenin sağlandığı modern yurt sistemiyle hizmet etmeye, barınma imkanı sağlamaya devam ediyoruz.Yine yaklaşık 1 milyon 600 bin gencimize hem burs hem kredi imkanı sağlıyoruz. Yeni kredi ve burs başvurularını da yakında almaya başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'NIN EN MODERN ATLETİZM TESİSİ'Nİ BİTİRİYORUZ'

Bakan Bak, 'Malumunuz 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Bunun için altyapı yatırımlarının devam ettiği birçok tesis yapıyoruz. Avrupa'nın en modern atletizm tesisine Olimpiyat Stadı'nın yanında başladık ve bitiriyoruz. Çok kısa sürede, üç dört ay içerisinde bitecek. Müthiş bir atletizm tesisi ortaya çıkıyor. Bunun yanında ragbiyle ilgili tesisler, modern diğer tesislerimizde onarımı gerçekleştiriyoruz. Bağcılar'daki tesislerimizin onarımını gerçekleştiriyoruz, çok modern bir atıcılık poligonu yapıyoruz. Yine pek çok tesisin yenilenmesi söz konusu. İstanbul, Avrupa Oyunları'na hızlı bir şekilde hazırlanıyor.' dedi.

'TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK STADYUMU OLACAK'

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Bakan Bak, 'Yine önümüzde 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası var. Bunun için de yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Ankara'da modern bir stadyumu tamamlıyoruz. İnşallah yıl sonuna doğru açacağız. O da Türkiye'nin 3'üncü büyük stadyumu oluyor. Modern, yaşayan bir stadyum. İçinde 17 tane farklı branşın spor yapabileceği bir tesis, yaşayan bir stat, gençlik merkezi, içinde konferans salonları... Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında modern tesis yatırımları devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak konuşmasını Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculara başarılar dileyerek tamamladı.

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