Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA)- TRENDYOL Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar ile yollar ayrıldı. Sezon başında kırmızı-siyahlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine, alınan sonuçların ardından son verildi.

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezona Uğur Uçar yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlılar, geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Arca Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibiyle 2-2 berabere kalarak lige puanla başladı. İkinci haftada sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Çorum FK, üçüncü haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 yenildi. Ardından toparlanan kırmızı-siyahlılar, sahasında Eyüpspor'u 3-0, deplasmanda ise Samsunspor'u 5-1 mağlup ederek üst üste iki galibiyet aldı.

ALANYASPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI AYRILIK

Arca Çorum FK, son olarak kendi sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Alanyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliği gündeme gelirken, yönetim Uğur Uçar ile yolları ayırma kararı aldı. Uğur Uçar, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde de önemli rol oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip, Uçar yönetiminde 2025-2026 sezonunda play-off sürecini geçerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti. Arca Çorum FK yönetiminin, teknik direktörlük görevi için yeni isimlerle görüşmelere başlaması bekleniyor.