Muhammet Özcan KOCAELİ (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın yarın saat 21.45'te Fransa ile Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup karşılaşması öncesi Kocaeli'de ulaşım tedbirleri alındı. Maça gelecek taraftarlar, saat 18.00'den itibaren tramvayları ücretsiz kullanabilecek. Belirlenen ücretsiz otoparklardan da stadyuma ring seferleri düzenlenecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki mücadelesinde Fransa'yı Kocaeli'de konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kentte oluşması beklenen araç ve yaya yoğunluğuna karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım planlaması yapıldı.

TRAMVAY SEFERLERİ ÜCRETSİZ

Maç günü şehir merkezinden stadyuma gidecek taraftarlar için tramvay seferleri saat 18.00'den itibaren ücretsiz olacak. Uygulamayla taraftarların toplu taşımayı kullanarak stadyuma ulaşması ve maç öncesi kent genelindeki araç yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

OTOPARKLARDAN RİNG SEFERLERİ

Karşılaşmaya özel araçlarıyla gelecek taraftarlar için belirlenen ücretsiz otopark alanları kullanılacak. Araçlarını otoparklara bırakan taraftarlar, buradan stadyuma düzenlenecek ücretsiz ring seferleriyle taşınacak.

Kocaeli dışından gelecek taraftarların da kullanabileceği otoparklardan stadyuma doğrudan ring ulaşımı sağlanacak.

MAÇ SONRASI ULAŞIM İÇİN DE TEDBİR

Karşılaşmanın ardından oluşabilecek taraftar yoğunluğuna karşı da ulaşım düzenlemeleri uygulanacak. Maç öncesi ve sonrasında şehir merkezi ile stadyum güzergahlarında ulaşımın düzenli şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım planıyla taraftarların stadyuma toplu taşıma ve ring seferleriyle ulaşması, özel araç yoğunluğunun ise azaltılması hedefleniyor.