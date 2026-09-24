Gizem Özer: Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım

Ercan ATA / BULGARİSTAN, (DHA)- BULGARİSTAN'DA devam eden 2026 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda milli boksör Gizem Özer, kadınlar 60 kiloda yarı finalde Fransız Sthelyne Grosy'e yenilerek bronz madalyada kaldı.

Başkent Sofya'daki düzenlenen şampiyonada Gizem Özer, bronz madalya alarak büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını elde etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gizem Özer, 'Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.