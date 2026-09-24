Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde bozayı, arı kovanlarını devirerek içerisindeki balları yedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selim ilçesine bağlı Karakale köyünde arıcılık yapan Ayhan Aydın'a ait arı kovanları, gece saatlerinde bölgeye gelen ayının saldırısına uğradı. Ayı, kovanları devirerek içerisindeki balları yedi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda bal yiyen ayı daha sonra uzaklaştı.

Aynı bölgede başka vatandaşlara ait arı kovanlarının da ayılar tarafından devrildiği belirtildi. Arıcılar, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yetkililerden bölgede inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. (DHA)