Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ta, '2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı' açılışı ve 'İlköğretim Haftası' kutlamalarında halk oyunları oynayan ağabeyi Kaan Melih'in yanına giden Begüm Batmaca (3), gösteriye katıldı. Kars Valisi Ziya Polat, programda ilgi toplayan Begüm'e, Türk bayrağı hediye etti.

Kentte 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın açılışı ve İlköğretim Haftası kutlama programı Halitpaşa İlkokulu'nda düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda Halitpaşa İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinin halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Bu sırada gruptaki ağabeyi Kaan Melih'i gören Begüm Batmaca da annesinin yanından ayrılıp öğrencilerin arasına girdi. Ağabeyinin provalarını izlerken öğrendiği hareketleri yapan Begüm de öğrencilerle dans etti. Begüm'ün gösteriye katılması izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin sonunda öğrencilerin açtığı Türk bayrağı, Vali Ziya Polat'a teslim edildi. Vali Polat ise bayrağı teslim aldıktan sonra gösteride ilgi gören Begüm'e hediye etti. Begüm'ün annesi Melek Karadağ Batmaca, 'Begüm bugün ağabeyini izlemeye geldi. Provalara getiriyordum, öğrenmiş olacak ki sahneye çıkmak istedi. Çok güzel, ben de şaşırdım açıkçası. Vali Ziya Polat'ın verdiği bayrağı evimizin en güzel köşesinde saklayacağız' dedi. (DHA)