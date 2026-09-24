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Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kenti bisikletleriyle gezen 2 turist gece geç saatlerde yolunu kaybetti. Yardım isteyen turistlerin Susuz ilçesine bağlı Yolboyu ve Çamçavuş köyleri arasında oldukları belirlendi. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, arama sonucu turistlere ulaştı.

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Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)- KARS'ın Susuz ilçesinde bisikletleriyle gezerken yollarını kaybeden 2 turist, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

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