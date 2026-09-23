BAKAN GÜLER, KARS'TA 'TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI'NA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaretinden sonra Vali Ziya Polat ile görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Güler, ardından Kars Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Güler, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Kardeşlikle Kenetlenen İstikrarla Güçlenen Türkiye' temalı 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na katıldı.

Bakan Güler, konuşmasında, Türkiye'nin, uluslararası güvenlik mimarisinin güçlü aktörlerinden olduğunu belirterek, 'Tüm dünyada güvenlik dengelerinin yeniden şekillendiği, bölgemizde ise risk ve tehditlerin her geçen gün arttığı kritik bir dönemden geçiyoruz. Yakın coğrafyamızda yaşanan krizler ve savaşlar, güçlü devlet olmanın, dirayetli ve istikrarlı bir liderlik ile milli birlik ve beraberliğe sahip bulunmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine hassas bir dönemde ülkemiz, istikrar ve huzur adası vasfını muhafaza ederken, uluslararası güvenlik mimarisinin de etkin ve güçlü aktörlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu kritik süreçte kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin güvenliği, asil milletimizin huzuru için gece gündüz demeden canla başla çalışmaktadır. Gazi ve muzaffer ordumuz, hudutlarımızın güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası görev ve misyonlara kadar pek çok vazifeyi eş zamanlı olarak / büyük bir başarıyla icra etmektedir' diye konuştu.

'CAYDIRICILIĞINI ARTIRIYORUZ'

Kars'taki 14'üncü Mekanize Piyade Tugayı ile Sarıkamış'taki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nın doğu hudutlarının güvenliği için diğer birliklerle, üstün gayretle görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Bakan Güler, 'Kahraman ordumuzun bu üstün görev ve harekat kabiliyetini, yerli ve milli savunma sanayiimizde gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlarla da destekliyor, şanlı ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün daha da artırıyoruz. Ülkemiz; askeri ve uluslararası arenadaki bu güçlü etkisinin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomisi büyüyen, bilim ve teknolojide yeni kabiliyetler kazanan, şehirleri kalkınan ve vatandaşlarının refahını her geçen gün yükselten bir anlayışla geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Her alandaki bu büyük kalkınma hamlesinden Kars'ımız da önemli ölçüde istifade etmektedir' dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

'Ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak için 40 yılı aşkın süre boyunca terörle büyük bir mücadele yürüttük' diyen Bakan Güler, 'Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefimizle bu kazanımları kalıcı hale getirmek terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmak bin yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirmek istiyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki ezelden beri kardeş olan ve tarih boyunca omuz omuza yürüyen Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır. İçeride birlik ve beraberliğini daha da tahkim eden güvenlik kazanımlarını kalıcı hale getiren bir Türkiye kaynaklarını üretime, yatırıma, teknolojiye ve vatandaşlarının refahına daha fazla yöneltecek, uluslararası alandaki ağırlığını da daha ileriye taşıyacaktır' diye konuştu.

'SAHADAKİ VARLIĞIMIZI ARTIRMALIYIZ'

Yapılan çalışmaların vatandaşlara her zamankinden daha fazla ulaştırılması gerektiğini ifade eden Bakan Güler, sözlerine şöyle devam etti:

'Milletimizle doğrudan temas halinde bulunan siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Zira eser ve hizmet siyasetinin il ve ilçelerimizdeki temsilcileri olan teşkilatlarımız sadece seçim dönemlerinde çalışan bir yapı değil tam tersine milletimizin her zaman yanında olan onun derdiyle dertlenen sevincini paylaşan büyük bir gönül hareketinin en kıymetli unsurlarıdır. Teşkilatlarımızın bugün geldiğimiz noktada aziz milletimizin güven ve desteğini kazanmasının asıl sebebi de budur. Bu çerçevede yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza doğru biçimde anlatmak, onların talep ve beklentilerini ilgili mercilere ulaştırmak birlik ve kardeşliğimizi hedef alan dezenformasyon ve provokasyonlara karşı sağduyuyu korumak her zaman milletimizin yanında olmak hayati önem taşımaktadır. Elbette ki çalışmalarımızı bundan sonra da artan bir şevk ve gayretle devam ettirmeli vatandaşlarımıza her zamankinden daha fazla ulaşmalı, her kesimle güçlü iletişim kurmalı, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdikleri istikamet doğrultusunda sahadaki varlığımızı daha da artırmalıyız. Özellikle gençlerimizle, kadınlarımızla, esnafımızla, çiftçimizle, emeklilerimizle ve tabii ki toplumumuzun bütün kesimleriyle temaslarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Bu çalışmalarımız kapsamında sadece siyasi olarak değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetlerimizle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmeliyiz. Unutmamalıyız ki; gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı başarı elde etmek mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha da ileri taşımaya devam edeceğiz.' (DHA)

Volkan KARABAĞ-Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)