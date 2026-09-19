İlhami TURAN/KAĞIZMAN (Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesinin güneyinde Şahyolu Sıradağları üzerindeki Aşık Dede Zirvesi, yapılan yeni ölçümde 3 bin 255 metre yüksekliğiyle kentin en yüksek noktası olarak belirlendi. Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş ve kulüp üyeleri zirveye, bölgenin yüksekliğini ve adını belirten tabela ile Türk bayrağı dikti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilciliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında, Kağızman ilçesinin güneyinde Şahyolu Sıradağları üzerinde bulunan Aşık Dede Zirvesi'nin yüksekliği ölçüldü. Yapılan ölçümde zirvenin deniz seviyesinden 3 bin 255 metre yükseklikte olduğu tespit edildi. Bu ölçümle birlikte, daha önce kentin en yüksek noktası olarak bilinen ve yüksekliği 3 bin 197 metre olan Kısır Dağı'nın yerini Aşık Dede Zirvesi aldı.

Kağızman'da başlatılan 'dağların kimliklendirilmesi' çalışmasının ilk uygulamasının yapıldığı Aşık Dede Dağı'na tırmanan Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, kulüp üyeleri Kenan Der, Zafer Alıcı ve Mecit Yıldız, zirveye bölgenin yüksekliğini ve adını belirten tabela ile Türk bayrağı dikti.

'GURUR VE ONURUNU YAŞIYORUZ'

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Harun Ağdaş, 'Kars Kağızman'ın en yüksek noktası Aşık Dede Dağı. 3 bin 255 metre olarak ölçüldü. Daha önce Kars'ın en yüksek noktası olarak bilinen Kısır Dağı 3 bin 197 metreydi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars Temsilcisi ile çalışıp buranın Kars'ın en yüksek noktası olduğunu tespit ettik ve Kağızman'da başlattığımız dağların kimliklendirme işleminin ilkini burada yaptık' dedi.

AŞIK DEDE KORKUT'UN ADINI TAŞIYOR

Kağızman'ın güneyinde yer alan Aşık Dede Zirvesi, Şahyolu Sıradağları'nın en yüksek noktası olarak ifade ediliyor. Bölgedeki anlatı ve rivayetlere göre zirvenin adının, geçmişte Horasan üzerinden Kars, Ani ve Kağızman'ın Akçakale bölgesine yerleşen Oğuz topluluklarının bilgesi ve ozanı olarak anlatılan Aşık Dede Korkut'tan geldiği belirtiliyor. Aşık Dede Korkut'un mezarının da bu dağda bulunduğuna ilişkin yörede çeşitli rivayetler bulunuyor. (DHA)