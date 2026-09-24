UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantının Türkiye'de düzenlenmesini destekliyoruz' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde, Cumhurbaşkanı Rcep Tayyip Erdoğan ile Türkevi'ndeki ikili görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Görüşmenin iyi geçtiğini belirten Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde üçlü toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

Zelenskiy, Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu kaydederek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik liderler düzeyinde üçlü toplantıyı organize edebilirse Türkiye'de yapılması fikrini destekleriz' ifadelerini kullandı.