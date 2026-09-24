BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - İNGİLTERE, uzaydaki çıkarlarını ve uydularını düşman müdahaleleri ile saldırılardan korumak amacıyla askeri uzay filosu kuracak.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin uzaydaki çıkarlarının korunması, uydulara yönelik düşmanca müdahalelerin engellenmesi ve hasımların uzay eylemlerinin önlenmesi için bir filo kurulacağı bildirildi. 'No 3 Uzay Etkileri Filosu' adı verilen filoda silahlı kuvvetlerin tüm kademelerinden bileşenler yer alacak ve yörüngedeki uyduların korunması hedeflenecek.

Uzaydaki hasmane eylemlerle ilgili gözlem ve uyarı görevlerini yürüten 'No 1 Uzay Operasyonları Filosu' ile 'No 2 Uzay Uyarı Filosu'nun oluşturduğu ailenin parçası olacak yeni filo, bu eylemlere karşı doğrudan harekete geçecek. Saldırı ile savunma görevlerini yürütecek filo, elektronik savaş ve uyduları hedef alan silahlara karşı donanımlı olacak.