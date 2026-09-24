ABD, (DHA) - AVRUPA Birliği üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın da bulunduğu 51 ülke, Rusya'ya 'tam, derhal ve koşulsuz' ateşkesi kabul etme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ile aralarında İngiltere, İsrail, Avustralya, Güney Kore ve Japonya'nın da bulunduğu 51 ülkenin temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna konulu toplantısı öncesinde ABD'nin New York kentinde ortak açıklama yaptı. Ukrayna ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna genelinde sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları tırmandırdığı, bu durumdan derin endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Mart 2025'ten itibaren 'tam, derhal ve koşulsuz' ateşkesi kabul ettiği vurgulanarak, 'Rusya'yı, barışa giden anlamlı diplomasi ve müzakerelere doğru atılması gereken bir adım olarak nihayet aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz. Ukrayna barış istiyor. Biz barış istiyoruz. Rusya saldırganlığına son vermeli, ateşkesi kabul etmeli ve uluslararası hukuka uygun, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa yönelik müzakerelere anlamlı bir şekilde katılmalıdır' ifadeleri kullanıldı.