MERSİN, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü Güç Ünitesi'nde, Makine Dairesi binasının yer seviyesinden 18 metre yüksekliğinde bulunan plakasında beton dökme çalışmalarının tamamlandığı aktarıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre plakanın beton dökme çalışmaları, yapıya rijitlik kazandıran ve çalışan ekipmanın yüksek dinamik yüklerine proje gereklilikleri doğrultusunda dayanmasını sağlayan sağlam bir yatay taşıyıcı oluşturulmasını kapsıyor. +18 metre kotunda beton dökülen plaka, makine dairesinin zemini olacak. Türbin, mil döndürme cihazı ve jeneratör dahil olmak üzere ana ekipmanın bakım işlemleri bu plaka üzerinden gerçekleştirilecek.

Çalışmalarda iki vardiya halinde toplam 120 yüksek nitelikli personel görev aldı. Uzmanlar sırasıyla donatı çalışmalarını gerçekleştirdi, beton pompaları yardımıyla 1801 m³ beton karışımını döktü ve boşlukların giderilmesi için vibrasyon uyguladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Akkuyu NGS uzmanları inşaatın bir sonraki önemli aşamasına geçerek türbin ünitesinin temeli için hazırlık çalışmalarına başladı. Beton dökme çalışmalarına başlamadan önce 308 ton yüksek dayanımlı çelikten karmaşık donatı kafeslerinin hazırlanması, toplam 69 ton ağırlığındaki gömülü elemanlar ile ankraj gruplarının montajı ve 2238 m³ beton karışımının basıncına dayanabilecek kalıbın hazırlanması gerekiyor.

Beton dökme çalışmalarından önce, türbin ünitesinin yerleştirilmesi açısından kabul edilemez olan temel eksenlerindeki en küçük sapmaların dahi bulunmadığından emin olmak amacıyla ayrıntılı bir jeodezik kontrol gerçekleştirilecektir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Rusya-Türkiye tarihinin en büyük projesi Akkuyu NGS, önemli ve dikkat çekici bir aşamadan geçiyor. Dört güç ünitesinin tamamında çalışmalar devam ediyor, mevcut altyapıya sektörün yüksek güvenilirlik ve yük dayanımı standartlarını karşılayan yeni tesisler ekleniyor. Bu, somut sonuçlar ortaya koyan bir çalışma. Dördüncü güç ünitesinin makine dairesinin inşasında önemli bir aşamayı tamamladık. Bu, ekibimizin her aşamada son derece yüksek hassasiyet göstermesini gerektiren karmaşık ve çok aşamalı bir süreçti. Çalışmaların proje gerekliliklerine tam uygun şekilde ve zamanında tamamlanması, Akkuyu NGS'nin tüm işletme ömrü boyunca kesintisiz çalışmasının güvencesidir.'