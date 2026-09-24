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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) ziyarette bulundu. Ziyarette, DHA Genel Müdürü Cemal Coşkun, Adalı'ya kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. DHA Spor Müdür Yardımcısı Serhan Türk'ün de bulunduğu görüşmede, spor dünyasında yaşanan gelişmeler ele alındı. Genel Müdür Coşkun, Adalı'ya Demirören Yayınları tarafından, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne özel hazırlanan 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi' adlı koleksiyon niteliğindeki prestij eseri takdim etti.

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