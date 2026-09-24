İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR'da bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza hapı üretiminde kullanıldığı belirtilen 22 kilo 970 gram ham madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bugün Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Aramalarda, sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde, 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır marihuana ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheliler hakkında araştırma başlatıldı. Şüphelilerden E.Ö.'nün 17 Temmuz'dan beri cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari şüpheliler M.K. ve F.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)