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Kaza, saat 17.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZZ 8781 plakalı otombil refüjdeki bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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