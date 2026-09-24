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Kaza, saat 17.00 sıralarında Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajdan dönerken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hurda malzeme yüklü 34 PKJ 585 plakalı kamyon devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlenirken, TEM Otoyolu istikametinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen kamyonun kaldırılma çalışmaları devam ederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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