Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) - Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile 'LORETA' isimli yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, tutuklanan Pusula Portföy'ün sahibi Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ve TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jet ile 'LORETA' isimli yata el konuldu. El konulan iki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu öğrenildi. (DHA)