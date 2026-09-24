İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER Belediyesi, ilçede ikamet eden ve Türkiye'nin herhangi bir ilinde üniversite okuyan öğrencilerin eğitim hayatları boyunca aylık ulaşım abonmanlarını tamamen karşılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada 'Gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmak, onların bütçesine destek olmak bizim sorumluluğumuzdur. İlçede ikamet eden ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun üniversite eğitimi gören öğrenciler, aylık ulaşım abonman ücreti derdinden tamamen kurtulmuş durumda. Bahçelievler Belediyesi gençlerin bütçesine yıl boyunca destek veriyor' denildi.