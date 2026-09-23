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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaza saat 18.30 sıralarında Artvin-Erzurum kara yolunun 66'ncı kilometresindeki T-26 Tüneli'nde meydana geldi. İbrahim Yıldırım yönetimindeki 61 ACS 565 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen 96 AU 247 ve 56 AB 823 plakalı TIR'larla çarpıştı. Zincirleme kazada TIR sürücülerinden İran uyruklu Nadir Meyranver hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Fatih TÜYSÜZ/ YUSUFELİ(Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli içesinde tünelde 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada İran uyruklu sürücü Nadir Meyranver hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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