Erhan SARI/ KEMALPAŞA(Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren İran uyruklu çay işçisi Mohammad Asgharikouraneh (33), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Bölgede çay işçisi olarak çalışan İran uyruklu Mohammad Asgharikouraneh, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Suda bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan Asgharikouraneh'e ilk olarak arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. Çabaların yetersiz kalması üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan talihsiz işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan İranlı işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)