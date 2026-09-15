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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza dün akşam saatlerinde Artvin-Erzurum kara yolunun 54'üncü kilometresindeki Sebzeciler mevkisinde meydana geldi. İlçeden Artvin'e giden Rahmi T. (54) yönetimindeki 53 AY 150 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Serdar Alyüz idaresindeki 34 BKN 606 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Alyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Serdar Alyüz (39), hayatını kaybetti.

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