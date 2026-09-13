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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaza, öğle saatlerinde Erikli köyü Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde Şemsettin Öngül'ün kontrolünü yitirdiği elektrikli araç, şarampole devrildi. Kazada aracın altında kalan Öngül, hayatını kaybetti. Şemsettin Öngül'ün cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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