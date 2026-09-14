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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 22.00 sıralarında Şavşat ilçesi Ciritdüzü köyünde meydana geldi. Ciritdüzü köyü yönünde Sedat Özkan'ın kontrolünü yitirdiği ATV, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ile gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla dik yamaçtan yola çıkarılan Özkan'nın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

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