Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında omuz atma yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda E.Ç. ile K.O.İ. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından gözaltına alınan E.Ç. ve K.O.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Yaralı 2 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)