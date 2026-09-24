ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında AB Komisyonu İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel son gelişmeler ele alındı. (DHA)