Hamza Yerlikaya: Havvanur'u kimse yenemez

Havvanur Kethüda: Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk

Ercan ATA / BULGARİSTAN, (DHA)- BULGARİSTAN'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda, bronz madalya elde eden Nurselen Yalgettekin ve Samet Gümüş madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Başkent Sofya'daki organizasyonda madalya töreninin ardından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, milli boksörlerden Havvanur Kethüda ve Nurselen Yalgettekin açıklamalarda bulundu. Maçları yerinden takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Havvanur Kethüda'yı hiçbir rakibinin yenemeyeceğini ifade ederek 'Bu azimle, kararlılıkla; yılmadan, yorulmadan, hedeften şaşmadan, şampiyona Havvanur için bitti. Yeni şampiyonaya hazırlanmak için çalışmaya devam edeceksin. Büyüklerde ilk altınını almanın neticesinde herkes seni rakip olarak güçlü gördü ve herkes senin açığını arayacak. Sen ne yapacaksın? Daha güçlü ve daha başarılı olmak için daha çok çalışacaksın. Annesine böyle bir evlat doğurduğu için helal olsun. Emek veren babasına, ailesine, hocalarına, federasyonumuza, antrenörlerimize, diyetisyeninden psikoloğuna, fizyoterapistine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim daha büyük başarılara taşımayı da nasip etsin. Olmayan madalyası kalmasın. Söz artık bizden çıktı, söz kendisinde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman milli sporcuların yanında. Sporun ve sporcunun destekçisi, yolumuzu aydınlatan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Amerika'dan geldi, Havvanur'la konuştu. Gündemi, şampiyonlarımızı takip eder. Allah ondan razı olsun. Rabbim uzun ömürler versin. Durmak yok, çalışmaya devam' diye konuştu.

SUAT HEKİMOĞLU: ÜLKEM ADINA ÇOK GURURLUYUM

Havvanur ve Nurselen'den gurur duyduğunun altını çizen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Birisi Avrupa 3'üncüsü oldu, birisi Avrupa şampiyonu oldu. Öncelikle bütün spor dallarına çok destek veren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle az önce evladımız konuştu. Bize de sağ olsun selam söyledi. Kendisini çok seviyoruz. Spora çok büyük desteği var. Ülke üzerinde çok büyük emeği var. Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a da çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olan Hamza Yerlikaya Bakan Yardımcımıza da özellikle teşekkür ediyorum. 19 yaşında Trabzon Araklı ilçesinde yaşayıp buralara kadar gelip büyüklerde Avrupa şampiyonu olan kızımızı ve Şırnak'ta yetişip böyle güzel bir kızımızın Avrupa 3'üncüsü olması beni onurlandırdı. Ülkem adına çok gururluyum' dedi.

HAVVANUR KETHÜDA: ALTIN MADALYA İÇİN ÇOK ÇABALADIM

Kadınlar +80 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ise turnuvaya çok iyi hazırlandığını belirterek, 'Çok çalıştık buraya kadar takımla birlikte, hocalarımla birlikte. Sene başından beri hep kamptaydık. Burası için çok mücadele verdik. Varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Altın madalya için çok çabaladım. Beni destekleyen hocalarıma ve aileme, başkanıma, herkese teşekkür ederim. Altın madalyayla ülkeme döneceğim için çok mutluyum, çok gururluyum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için mutluluğunu da ifade eden Kethüda, 'Cumhurbaşkanım aradı, çok teşekkür ederim. İlk defa cumhurbaşkanımla konuştum. Onunla konuştuğum için çok gururluyum. Sağ olsun, var olsun' dedi.

NURSELEN YALGETTEKİN: BRONZ MADALYA KAZANDIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Kadınlar 48 kiloda Avrupa 3'üncüsü olan Nurselen Yalgettekin ise ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonasına katıldığını söyleyerek, 'Öncelikle bakanıma, bizim yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. Federasyon başkanımıza da aynı şekilde. Desteklerini, tesislerimizle esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim. Burada bronz madalya kazandığım için çok mutluyum. İnşallah daha güzelleri olacak. Umarım devamında altın madalyayla devam ederiz. Seneye de Dünya Şampiyonası var, orası için de hazırlıklarımız devam edecek' dedi. (DHA)