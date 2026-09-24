ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Polatlı, Sincan ve Haymana ilçesinde yüzde 50 hibeyle toplamda 583 çiftçiye bin 500 torba kanola tohumu desteğinde bulundu.

Kentteki toprak verimliliğini canlı tutmak ve gıdadan sanayiye pek çok farklı alanda kullanılan kanola bitkisinin ekim alanını genişletmek amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 583 çiftçiye toplamda 1500 torba kanola tohumu dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu, bölgedeki üreticilerin kanola tohumundan yüksek verim elde ettiğini belirterek, '30 bin dekar alanı kapsayacak bir destekte bulunduk. 583 çiftçimize bin 500 torba kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Tarımsal üretimin sürdürülebilir kılınabilmesi açısından su çok kıymetli bir şey. Bu amaçla, bölgemizde su tüketimi az fakat geliri yüksek olan alternatif ürün kanola tohumunun desteğini iki senedir gerçekleştiriyoruz. Bu sene yapmış olduğumuz destekten çiftçilerimiz çok memnun kaldı ve üstün bir verim elde ettiler. Dolayısıyla burada yoğun bir şekilde yetiştirilen soğan, şeker pancarı gibi suyu çok fazla tüketen endüstri bitkilerine alternatif olarak kanola tohumu desteğini her geçen gün artırarak devam ediyoruz' dedi.