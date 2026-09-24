Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 'Sınırlarımızın içinde de ötesinde de teröre geçit vermeyeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizi hayata geçirerek ülkemizin enerjisini kalkınmaya, üretime ve 86 milyon vatandaşımızın refahına yönlendireceğiz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye geldi. AK Parti Kayseri İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Acar, 'Dünya dengelerin yeniden şekillendiği büyük bir kırılma döneminden geçiyor. Etrafımız adeta ateş çemberi. Karadeniz'de savaş, Orta Doğu'da çatışmalar, enerji ve ticaret yollarında ciddi güvenlik sorunları var. İşte böylesine çetin bir dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hem kendi güvenliğini tahkim eden hem de bölgesinde istikrarın sağlanması için sorumluluk üstlenen bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması da bu çerçevede atılan önemli adımlardan biridir. Üç ülkenin savunma ve caydırıcılık kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan bu iş birliği, bölgemizde yeni bir güvenlik anlayışının şekillendiğini ortaya koyuyor' diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKIMIZIN İRADESİYLE TERÖRÜ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARDIK'

Terör konusuna değinen Faruk Acar, 'Ülkemizin kendi güvenliğini ve toplumsal bütünlüğünü ilgilendiren tarihi bir süreç de yürütülüyor. Yaklaşık yarım asırdır bu millet terör musibeti yüzünden çok ağır bedeller ödedi. Ocaklarımıza kor ateşler düştü. Kardeşliğimize nifak sokulmaya, bağlarımız koparılmaya çalışıldı. Trilyonlarca dolarlık ekonomik maliyetin yanı sıra milletimizin refahına, kalkınmasına ve geleceğine ayrılacak kaynaklar terörle mücadeleye harcandı. Ancak bugün Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve Cumhur İttifakımızın sarsılmaz iradesiyle terörü gündemimizden çıkardık. Biz bu adımı atarken ne yaptığımızı, nereye vardığımızı gayet iyi biliyoruz. Yapılan düzenlemeler kesinlikle bir genel af ya da pazarlık süreci değildir. Her adım hukuk çerçevesinde, devletimizin ilgili kurumlarının denetiminde ilerliyor. Silahların tamamen teslim edilmesi ve örgütsel varlığın sona ermesi güvenlik kurumlarımızca tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzun teyidiyle süreç bir sonraki aşamaya taşınacaktır' ifadelerini kullandı.

'BUGÜN TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞINDAYIZ'

Provokasyonlara karşı da son derece dikkatli olunması gerektiğini aktaran Acar, şunları söyledi:

'Süreci baltalamaya, milletimizin arasına nifak sokmaya, ülkemizi ve bölgemizi çatışmaların içinde tutmaya yönelik girişimlere karşı her zaman uyanık olmalıyız. Kardeşliğimizi hedef alan kışkırtmaların, dezenformasyon kampanyalarının ve toplumsal gerilimi artıracak söylemlerin bu sürece zarar vermesine fırsat tanımamak hepimizin ortak sorumluluğu. Bütün bunları yaparken hassasiyetini her şeyin üzerinde tuttuğumuz bir husus var: Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve ailelerimizin yaşadığı acılar. Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek, ailelerimizin yüreğini burkacak hiçbir adımın yanında olmadık, asla olmayız. Onların ödediği bedeller sayesinde bugün terörsüz bir Türkiye'nin şafağındayız. Sınırlarımızın içinde de ötesinde de teröre geçit vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefimizi hayata geçirerek ülkemizin enerjisini kalkınmaya, üretime ve 86 milyon vatandaşımızın refahına yönlendireceğiz. Türk, Kürt, Arap ayrımı gözetmeksizin, ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimizi güçlendirerek, ortak geleceğimize hep birlikte yürüyoruz.' (DHA)