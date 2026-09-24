İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - AJET, işitme engelli yolcularının seyahatlerini kolaylaştırmak için kabin memurlarına yönelik olarak 'Havacılıkta Türk İşaret Dili' eğitimleri verecek.

AJet, yolcularına daha erişilebilir iletişim ve kapsayıcı bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla yeni bir programı hayata geçiriyor. AJet, işitme engelli yolcuların seyahatini kolaylaştırmak ve işaret dilinin önemine dikkat çekmek amacıyla kabin çalışanlarına yönelik 'Havacılıkta Türk İşaret Dili' eğitimlerini başlatıyor. Kabinde Gelişim Kültürü projesi, kabin ekiplerinin gönüllülük esasıyla gelişime katkı sunduğu ve kendi uzmanlık alanlarında eğitim/atölye çalışmaları geliştirdiği bir yapı olarak kurgulandı.

'Havacılıkta Türk İşaret Dili' eğitimi de projeye gönüllü katılan kabin memuru ve uzman işaret dili eğitmeni Ceyda Kır'ın katkısından doğan çalışmalardan biri oldu. 'Gökyüzünün sessiz eli' mottosuyla hazırlanan eğitim programı, AJet kabin ekiplerinin işitme engelli misafirlerle daha etkin, doğru ve anlaşılır iletişim kurabilmelerini destekleyecek uygulamalı içeriklerden oluşuyor. Eğitim programında; işaret diline giriş, erişilebilirlik farkındalığı, parmak alfabesi, sayılar ve zaman ifadelerinin yanı sıra temel selamlaşma ve iletişim cümleleri ele alınacak. Ayrıca kabin çalışanlarının uçuş sırasında karşılaşabileceği farklı durumlara yönelik uygulamalı senaryolara da yer verilecek.

İLK EĞİTİM VERİLDİ

23 Eylül Uluslararası İşaret Dilleri Günü vesilesiyle eğitimlerin ilki, AJet Genel Müdürlük çalışanlarına yönelik yapıldı. 23 Eylül'de tarihinde gerçekleşen eğitim, AJet'te kabin memuru olarak görev yapan, uzman işaret dili eğitmeni Ceyda Kır tarafından verildi. İşitme engelli misafirlerle iletişimin daha güçlü ve sürdürülebilir olması için eğitimlerin, tüm gönüllü AJet kabin ekiplerine verilerek yaygınlaştırılması planlanıyor.