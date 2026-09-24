ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında güven endeksinin hizmet sektöründe aynı kaldığını, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttığını, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 111,9 oldu. Perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 111,3 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 83 değerini aldı. (DHA)