İSTANBUL, (DHA)- iPHONE 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj'da satışa sunuldu. Müşteriler farklı ödeme seçeneklerinin yanı sıra, Turkcell mağazalarında geçerli değiş tokuş kampanyasıyla, eski cihazlarını değerlendirerek yeni modellere geçiş yapabiliyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 18 Eylül itibarıyla Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj'da yerini aldı. Şirketten yapılan açıklamada kullanıcıların, yeni modellere Turkcell'de peşin veya peşin fiyatına kontratlı 12 ay vade seçeneğiyle ulaşabileceği belirtildi. Telefonunu yenilemek isteyen kullanıcılar ise Turkcell mağazalarında sunulan değiş tokuş kampanyasından yararlanabileceği aktarıldı. Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı ilk katlanabilir modeli iPhone Duo da ekim ayında Turkcell kanallarında satışa çıkacağı bildirildi.

iPhone 18 serisiyle ilgili fiyat ve diğer ilgili ayrıntılı bilgilere internet adresinden ve Turkcell uygulamasından ulaşılabilir.