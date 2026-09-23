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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'ibadete açılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 26 farklı suçtan hakkında toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. yakalandı.

Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, hakkında 26 farklı suçtan toplam 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (58), polis tarafından yakalandı.

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