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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fransa Milli Takımı, ardından karayoluyla Başiskele ilçesinde bulunan otele geldi. Fransız futbolcular ile teknik heyetin otele gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Takımın giriş yapacağı alana vatandaşlar yaklaştırılmadı. Kocaelili futbolseverler ise dünyaca ünlü oyuncuları görebilmek için otel önüne geldi.

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