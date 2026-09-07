Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Konaklı beldesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Konaklı beldesine bağlı Hüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaranan arbede sırasında M.S. (17), O.S. (41), N.S. (18), H.S. (59), E.S. (24) ve K.S. (30) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz bilgi verilmezken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)