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Kaza, akşam saatlerinde Bor-Zengen kara yolu Kızılca köyünde meydana geldi. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 33 LF 072 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılırdı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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