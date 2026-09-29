İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de gece boyunca devam eden yağmur gündüz de etkisini sürdürdü. Yağmur sularının biriktiği caddede dengesini kaybedip düşen çocuk uzun süre kalkamadı. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü ocuğun elinden tutarak yağmur suyuyla dolu caddeden çıkmasını sağladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 13.30 sıralarında Hamidiye Mahallesinde meydana geldi.İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Sultanbeyli'de bir cadde yağmur sularıyla doldu. Caddede araçlar güçlükle ilerlerken bir çocuk yağmur suları arasından geçtiği sırada, dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada yanındaki arkadaşı yardım etmek istese de sırtında çantası da olan çocuk yerden kalkamadı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜ YARDIM ETTİ

Caddede bulunan iki otomobilden birinin sürücüsü durumu görerek çocuğa yardım etmek istedi. Dengesini sağlayarak yerden kalkan çocuk sürücünün camdan elini tutarak bir süre yolda yürüdü. Sürücü hızla akan yağmur sularından kurtarmak istediği çocuğun kaldırıma kadar ilerlemesini sağladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)