Avrupa Ajansı (AVA) Londra- Birleşik Krallık’ta dört kuşaktır faaliyet gösteren, Türk girişimci Murat Yurtseven’in kardeşiyle birlikte kurduğu Tiles DIY, Islam Channel Business Awards 2026 kapsamında Yılın Tüketici ve Perakende İşletmesi (Consumer & Retail Business of the Year) ödülüne layık görüldü.

Ödül, Cuma akşam düzenlenen görkemli etkinlikte, Murat Yurtseven ve şirketin dördüncü kuşak yöneticisi Kazım Yurtseven’e takdim edildi.

Avrupalı Türk Markalar Birliği (ATMB) Başkan Yardımcısı Yurtseven’in şirketi, İngiltere’de seramik, fayans ve banyo ürünleri sektöründe, dördüncü kuşak olmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor.

Islam Channel’ın 26 Eylül 2026 tarihli haberine göre, İngiliz Müslüman işletmelerinin başarılarını ve ekonomiye katkılarını kutlamak amacıyla düzenlenen ödül törenine yaklaşık 1.000 kişi katıldı. Davetliler arasında iş dünyasının temsilcileri, parlamenterler, büyükelçiler ve çeşitli sektörlerden önemli isimler yer aldı.

Farklı kategorilerde başarılı işletmelerin ödüllendirildiği törende Tiles DIY, tüketici ve perakende kategorisinde birinciliği elde ederken London Musk ikinci oldu.

Murat Yurtseven ve kardeşi tarafından 2003 yılında kurulan Tiles DIY, aileden gelen fayans ve mozaik ustalığını modern perakendecilik anlayışıyla birleştirerek büyüdü.

Londra merkezli şirket, son olarak Luton’da açtığı yeni şubesiyle mağaza sayısını 10’a yükseltti. İngiltere’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren marka, bireysel müşterilerin yanı sıra inşaat ve dekorasyon sektöründeki profesyonellere de hizmet veriyor.

Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkan Yardımcısı Murat Yurtseven, Tiles DIY ile İngiltere’deki ticari faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şirket, fiziksel mağazalarının yanı sıra çevrimiçi satış kanallarını geliştirmeyi ve yeni şubeler açmayı hedefliyor.

Tiles DIY’in kazandığı ödül, Birleşik Krallık’taki Türk girişimcilerin perakende sektöründeki faaliyetleri açısından da dikkat çekiyor.