PORTEKİZ, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi'ne gelişinde mevkidaşı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Tören kapsamında iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Kurtulmuş, tören mangasını selamladı. Karşılama töreninin ardından iki meclis başkanı heyetlerini birbirlerine takdim etti.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Resmi karşılama töreninin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki meclis başkanı daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede Türkiye heyetinde; TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Portekiz'de resmi törenle karşılanışı.

- TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi.