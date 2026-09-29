AZERBAYCAN, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Birliğin Gücü sahada! Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında, Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlerden görüntüler:' ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda ayrıca, 'Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık' mesajı vurgulandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- MSB tarafından paylaşılan tatbikat görüntüleri.
Kaynak: DHA