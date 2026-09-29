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- MSB tarafından paylaşılan tatbikat görüntüleri.

Paylaşımda ayrıca, 'Ortak eğitim, güçlü koordinasyon, yüksek hazırlık' mesajı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Birliğin Gücü sahada! Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı' kapsamında, Nahçıvan'da icra edilen faaliyetlerden görüntüler:' ifadelerine yer verildi.

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