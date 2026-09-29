İSTANBUL, (DHA) - DİJİTAL sigorta markası Koalay Sigorta, yapay zeka teknolojisini devreye sokmasının ardından 24 saat içerisinde yapay zeka asistanının gerçek bir müşteriye poliçe satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Koalay Sigorta Co-CEO'su Saadet Kutlu Hızlan, hizmetin sektörde ilk olduğunu söyledi.

Koalay Sigorta, yapay zeka tabanlı satış sürecini hayata geçirdiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yapay zeka teknolojisinin canlıya alınmasından sadece 24 saat sonra, gerçek bir müşteriye yapay zeka aracılığıyla ilk poliçe satışını başarıyla tamamladı. Yapay zeka sisteminin devreye girmesinden sonraki ilk 24 saat içinde gerçek bir satışın yapılması, sistemin altyapı gücünü ve pazarın bu yeniliğe olan yüksek adaptasyonunu gözler önüne sererken; kullanıcıların artık ihtiyaç duydukları poliçelere anında, zahmetsiz ve tamamen yapay zeka rehberliğinde ulaşabilmesi müşteri deneyiminde yepyeni standartlar belirliyor.

Koalay Sigorta Co-CEO'su Saadet Kutlu Hızlan, dönüşümü şöyle değerlendirdi:

'Sigortanın kolay olması, müşterinin daha az tıklamasıyla sınırlı değil. İhtiyacını rahatça anlatabilmesi, merak ettiği teminatları anlayarak karşılaştırabilmesi ve satın alma sürecinde güven duyması gerekiyor. Teknolojimizi altı ayda baştan sona bu hedefle yeniledik. Canlıya çıkmamızın ardına 24 saat geçmeden gerçek bir müşterimizin sohbet üzerinden poliçe satın alması ve satışların devam etmesi, bu deneyimin müşteride karşılık bulduğunu gösteriyor.'

Hızlan, teknoloji yatırımlarının müşteriye karşılığını şu sözlerle anlattı:

'Yapay zeka müşteriye hız kazandırıyor; güven ise bütün sürecin sağlam işlemesiyle oluşuyor. Bu nedenle sohbet deneyimini güçlü entegrasyonlar, gerçek zamanlı izleme ve ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilen insan desteğiyle birlikte tasarladık. Hedefimiz, daha fazla sigorta ürününü aynı kolaylık ve güvenle müşterilerimize sunmak.'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

'Koalay Sigorta'nın yeni altyapısında yapay zeka ajanları, farklı görevleri bir orkestrasyon yapısı içinde yürütüyor. Güçlendirilen mikroservis mimarisi, ürünlerin ve hizmetlerin birbirinden bağımsız geliştirilmesine olanak tanırken yeni müşteri deneyimlerinin daha hızlı hayata geçirilmesini sağlıyor.

Koalay Sigorta, daha önce haftalar sürebilen entegrasyonları, kapsamına bağlı olarak saatler içinde tamamlayabilecek bir yapı kurdu. Farklı veri tabanlarının senkronize çalışması ürünleri tek platformda buluştururken, belirli site güncellemeleri tanımlar üzerinden dakikalar içinde yapılabiliyor. Şirket, binlerce web servisini de API ve REST tabanlı yapıya taşıdı.

Bu mimari dönüşümle birlikte Koalay Sigorta, anlaşmalı sigorta şirketi sayısını 21'den 31'e, müşterilerine sunduğu ürün alternatifi sayısını ise 50'den 150'ye çıkardı. Güçlü altyapı sayesinde müşteriler, daha fazla seçeneği tek platformda karşılaştırarak ihtiyaçlarına uygun sigortaya kolayca ulaşabiliyor.

Koalay Sigorta, özel loglama ve izleme altyapısıyla sistemlerinin işleyişini gerçek zamanlı takip ediyor. Yerel veri merkezi kullanımı ve veri güvenliğine yönelik yaklaşımı da yenilenen yapının temel parçaları arasında bulunuyor.'