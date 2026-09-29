İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizisi Haysiyet'te Mehmet kararını verdi. Aşkıyla ailesi arasında kalan genç adam, tercihini yaparken kalbinin sesini dinledi.

BANKTA AŞK YÜZLEŞMESİ

Kanal D'nin Yeşilçam ruhunu günümüze taşıyan dizisi Haysiyet, bu akşamki yeni bölüm öncesi yayınlanan ön izlemesiyle izleyicileri duygulandırdı. Bir bankta oturan Simay ve Mehmet'in içten yüzleşmesi dijital mecralarda etkileşim rekoru kırdı.

'KİMSE SENİ ÜZEMEYECEK'

Ön izleme, birbirlerine duydukları sevgiyle tüm engellere meydan okumaya çalışan iki gencin çaresizliğini gözler önüne serdi. Mehmet'in Simay'a verdiği, 'Bir daha kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim' sözü, aşkları uğruna her şeyi göze aldığının en güçlü göstergesi oldu.

'ELLERİNİ BIRAKMAK İSTEMİYORUM'

Simay'ın, 'Ben senin ellerini bırakmak hiç istemiyorum ama izin vermiyorlar' sözleri ise ikilinin yaşadığı çıkmazı yürek burkan bir şekilde ortaya koydu. Duygusal anların yaşandığı sahne, izleyenlere unutulmaz Yeşilçam filmlerini hatırlattı.

'YURT DIŞINA GİDECEĞİZ'

Ön izlemenin en çarpıcı anı ise Mehmet'in aldığı sürpriz kararla yaşandı. Ailelerinin onayını beklemekten vazgeçen genç adamın, 'Onların ikna olmasını beklemeyeceğiz. Senin istediğin gibi yurt dışına gideceğiz' sözleri, hikâyede yeni bir dönemin başlayacağının sinyalini verdi.

'BURADA OLMAYACAK'

Mehmet'in kararının ardından endişelerini dile getiren Simay, 'Ya pişman olursan? Benim yüzümden ailenden ayrı kalacaksın' diye sorunca, bölümün en etkileyici repliği geldi: Senin yüzünden değil. Senin için. Bizim için. Burada ne yapsak olmayacak. Aşkları uğruna her şeyi geride bırakmaya hazırlanan Simay ve Mehmet'in vereceği mücadele, yeni bölümün en çok merak edilen gelişmelerinden biri oldu.

BU AKŞAM KANAL D'DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.