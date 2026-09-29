Şevket BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Selim Bozkurt'un (82) mesanesinden ameliyatla 42 parça taş çıkarıldı.

Kahta ilçesinde yaşayan Selim Bozkurt, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Daha önce farklı merkezlerde farklı yöntemlerle defalarca ameliyat geçiren hastanın yapılan tetkiklerinde, mesanesinde toplam boyutu yaklaşık 8 santimetreyi bulan çok sayıda taş tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından Üroloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Eyüp Dilek ve ekibi tarafından Selim Bozkurt için ameliyat kararı verildi. Gerçekleştirilen operasyonda, hastanın mesanesinde tespit edilen ve 8 santimetreyi bulan 42 parça taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Selim Bozkurt taburcu edildi.

'BU AMELİYATIN UYGULANMASI GURUR VERİCİ'

Hastane bünyesinde gerçekleştirilen nitelikli ameliyatlara bir yenisini eklediklerini belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, bu tür operasyonların hastanede gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu ifade ederek, 'Hastanemizde uzman kadromuz ve teknik altyapımızla bölge halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu tür zorlu ve hassas operasyonların hastanemizde başarıyla uygulanması bizler için gurur vericidir. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. İsmail Eyüp Dilek ve Dr. İbrahim Sibal ile anestezi yönetimini gerçekleştiren Dr. Oğuzhan Deniz ve Dr. Nazlı Deniz'i, ayrıca operasyonda emeği geçen tüm ameliyat ekibimizi tebrik ediyor, hastamıza sağlıklı bir ömür diliyorum' diye konuştu. (DHA)